Khouma El Babacar è un obiettivo della Spal. Smentite di rito degli estensi ma la formazione di Leonardo Semplici spera e spinge per averlo. Sul giocatore, scrive La Nuova Ferrara, c'è anche il Chievo Verona ma la Spal ci punta forte per metterlo in tandem con Mirko Antenucci. Non solo Babacar: nel mirino anche Samuel Di Carmine del Perugia, Moise Kean della Juventus e Marco Tumminello della Roma, oltre a Christian Kouamè del Cittadella.