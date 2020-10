L'ultimo turno di Coppa Italia ha messo in vetrina un protagonista della Spal: Demba Thiam è stato l'uomo in più della squadra di Marino che ha eliminato il Bari e nel prossimo turno affronterà il Crotone. Serata da favola per il portiere classe '98, che dopo lo 0-0 nei tempi regolamentari ha parato due rigori a Candellone e Minelli qualificando la squadra ai trentaduesimi. L'allenatore l'ha preferito a Berisha e lui ha ringraziato con due interventi decisivi. Dietro la scelta di Marino potrebbe esserci anche un indizio di mercato: in questi ultimi giorni di trattative infatti il portiere albanese può lasciare la Spal, e in caso di cessione Thiam verrà promosso titolare. E' bastata una partita per convincere tutti, Marino se lo coccola ed è pronto a dargli ancora fiducia.