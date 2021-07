Si avvicina il momento decisivo per la cessione della SPAL. Secondo quanto raccolto dai colleghi di StadioNews.it è atteso domani a Ferrara Joe Tacopina. Il manager italo-americano ha in programma con l'attuale proprietà del club estense la firma sul contratto preliminare di acquisto. Subito dopo, però, ripartirà alla volta di New York per poi presentarsi nuovamente in Emilia agli inizi di agosto per il closing definitivo.