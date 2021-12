L'allenatore della SPAL Josep Clotet, durante la conferenza stampa di vigilia della sfida dei ferraresi contro il Frosinone, ha parlato di quello che vorrebbe dal mercato: "ci dobbiamo focalizzare su calciatori funzionali, che stiano bene fisicamente e arrivino nei primi giorni di mercato. Meglio se non sono vecchi e fanno la differenza in B. Poi il mercato lo fa la società, è lì che il club parla attraverso i fatti. Io col club lavoro molto bene e con rispetto perché so che è un anno difficile per costruire e l’ho accettato".