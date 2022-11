Daniele De Rossi bussa alle porte di casa Roma.

L'ex bandiera giallorossa, oggi tecnico della Spal, avrebbe chiesto informazioni su un attuale tesserato della società capitolina.



Secondo quanto riporta SerieBNews.com, i ferraresi starebbero provando ad assicurarsi le prestazioni del ventiduenne difensore francese William Bianda. Il contratto del giocatore transalpino è in scadenza al termine dell'attuale stagione e dunque in estate potrebbe trasferirsi alla Spal a parametro zero.