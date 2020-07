Il tecnico della SPAL Luigi Di Biagio, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Genoa, ha parlato anche delle condizioni di Reca e Di Francesco: "Reca quando l'ho messo in campo con l'Udinese avevo una paura terribile che si facesse male. Mi sono fatto il segno della croce. E invece ha risposto bene e anche ieri i dati fisici ottenuti dall'allenamento sono stati positivi. Potrebbe essere della partita domani dal primo minuto. Federico non avevo intenzione di farlo entrare con l'Udinese perché non era in condizione. Ha avuto tre giorni in più rispetto all'ultima partita per recuperare. Sta meglio e potrebbe entrare negli ultimi minuti se dovessi avere necessità".