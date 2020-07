Luigi Di Biagio, allenatore della Spal, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con la Sampdoria: “Dobbiamo recuperare qualche punto sulle dirette concorrenti per la salvezza. Se riusciremo a centrare questo obiettivo sono convinto che ce la potremo giocare fino alla fine, anche perché nelle ultime giornate ci attendono partite da cui potremmo ricavare il massimo. Mi pare intuire che i ragazzi abbiano la convinzione di potercela fare. Mi aspetto un avversario che giochi per vincere, non per speculare sul risultato. E' una squadra molta accorta, con attaccanti di qualità”. Di Biagio, squalificato, contro la Sampdoria sarà sostituito in panchina dal vice, Mutarelli.