Gigi Di Biagio, allenatore della Spal, parla dopo il ko contro il Verona. Queste le sue parole a Sky Sport: "Siamo stati un po' troppo passivi, ci siamo ritrovati subito sul 2-0 e questo non va bene. Nelle ultime gare, nonostante il risultato fosse negativo, ho visto una squadra viva e positiva. Mentre questa sera soprattutto nel primo tempo assolutamente no. Non va bene, perché anche se in questo periodo mancano le forze psico-fisiche non possiamo fare una figura così brutta".



SULLA RETROCESSIONE - "La piazza di Ferrara è molto delusa, come è normale che sia. Quando sono arrivato eravamo ultimi e non ho apportato dei miglioramenti, anche se eravamo partiti molto bene. Io rifarei la stessa scelta: si fosse giocato una volta a settimana le cose sarebbero andate diversamente. Lo penso anche se so che oggi questa dichiarazione non sta in piedi, sembra solo una giustificazione e quindi è giusto che ognuno si assuma le proprie responsabilità".