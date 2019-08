Federico Di Francesco, nuovo giocatore della Spal, ha parlato della sua nuova avventura: ''Da subito ho trovato un ambiente familiare che mi è piaciuto molto. E' un ambiente forte, coeso, ci sono ragazzi di valore che mi hanno subito messo a mio agio. E sono pronto per questa nuova avventura. Il ruolo? A destra nel 3-5-2, mi è capitato di giocarci e forse non ho avuto modo di crescere in questa posizione. Applicandomi e migliorando la fase difensiva penso di poterlo fare come ruolo. Sono a disposizione di tecnico e squadre per fare quello che serve. Sassuolo? A gennaio ho avuto un problemino fisico che mi ha tenuto fuori. E chi è subentrato ha fatto bene. De Zerbi è stato onesto con me. E' stato un anno complicato, ma dal punto di vista dell’atteggiamento e del modo di affrontare gli allenamenti mi sento migliorato e sono carico per questa sfida''.