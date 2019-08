Federico Di Francesco, nuovo centrocampista della SPAL, è stato presentato ufficialmente. Ecco le sue parole: "Per me, Ferrara è una città che ha storia, che vive di calcio e ci saranno tutti i presupposti per fare bene. Sono a completa disposizione del mister e dei compagni. Ho visto da subito un ambiente familiare, mi è piaciuto molto. Qui ho notato un ambiente forte e coeso, con ragazzi di valore. Subito mi hanno messo tutti a mio agio. Sono pronto per questa nuova avventura".



Di cosa hai già parlato con il mister?

"Principalmente non siamo andati sullo specifico. Ho cercato di capire l'idea della squadra nei mesi scorsi. Me ne ha parlato molto Floccari, che già conoscevo dai tempi di Bologna. Insieme a Semplici, abbiamo parlato un po' dell'occupazione che devo avere in campo. Ma sono pronto".