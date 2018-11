Lorenzo Dickmann, terzino destro della SPAL, ha parlato dalla festa degli Spal Club del Centro di Coordinamento. Queste le sue dichiarazioni riportate da La Nuova Ferrara: "Una bellissima serata, per me è un grandissimo onore essere qui visto che ero abituato a realtà completamente diverse, sono contento di fare parte di questa squadra e di questa società. Ho giocato poco fino a questo momento comunque ci sono anch’io, cerco di fare il mio meglio per contribuire alla salvezza della SPAL".