Il centrocampista ex Inter e Roma Radja Nainggolan riparte dalla SPAL del vecchio compagno Daniele De Rossi: manca solo il comunicato ufficiale del club estense, ma la volontà dell'allenatore è stata decisiva.



I DETTAGLI - Il 34enne, svincolatosi dall’Anversa, percepirà dal presidente della Spal Joe Tacopina un contratto attorno ai 400mila euro fino al termine della stagione, con conseguente rinnovo in caso di promozione in Serie A.