Marco D'Alessandro, nuovo laterale della Spal, chiamato a sostituire Lazzari, finito alla Lazio, si presenta in conferenza: "Sono molto entusiasta di far parte di questa famiglia. Non vedo l’ora di iniziare perché sono veramente carico. Quando ho saputo dell’interessamento della Spal sono stato molto contento, conosco diversi ragazzi che sono così e mi piace la realtà. Spero di riuscire a ripagare nel migliore dei modi la fiducia che il direttore e la società hanno avuto nei miei confronti".



NUMERO DI MAGLIA - "Vorrei prendere il settantasette, a mio figlio piace e quindi se sarà possibile lo vorrò riprendere anche quest’anno".