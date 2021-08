La Spal è pronta a debuttare in campionato contro il Pisa, per poi ospitare, il 29 agosto, il Pordenone. Eppure c'è un evento che può cambiare le carte in tavola: nella tarda mattinata di oggi, infatti, alcuni agenti della Guardia di Finanza di Ferrara si sono presentati allo stadio Paolo Mazza per mettere sotto sequestro parte della struttura: sigillate tutta la tribuna Est e la copertura della gradinata Nord.



Era successo lo stesso il luglio di due anni fa, dopo alcuni lavori di ampliamento per il ritorno in Serie A. L'ingegner Pellegrino, consulente della Procura della Repubblica, ha rilevato una serie di criticità delle strutture oggi sottoposte a sequestro, ribadendo tutte le non conformità già rilevate in sede di consulenza preliminare. I finanzieri, al termine delle indagini, hanno denunciato 9 persone per frode in pubbliche forniture e falsi in progetto e collaudi, tra tecnici e titolari delle imprese che hanno ampliato il nuovo stadio.