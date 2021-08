Laufficializza l'arrivo daldi, in prestito con obbligo di riscatto. Il comunicato:S.P.A.L. srl comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dal Cagliari Calcio le prestazione sportive del laterale sinistro Alessandro Tripaldelli.Classe 1999, Tripaldelli è cresciuto nel settore giovanile della Juventus, dove ha militato tutte le formazioni del vivaio.Dopo essere stato acquisito dal Sassuolo nel 2018, ha vestito le maglie di PEC Zwolle in Olanda e Crotone, prima di rientrare nel Sassuolo nella stagione successiva.Nella precedente annata calcistica il trasferimento al Cagliari Calcio, formazione con cui ha collezionato 10 presenze.Inoltre, ha indossato la maglia azzurra nelle nazionali giovanili Under16, Under17, Under18, Under19, Under20 e Under21, conquistando l’argento agli Europei Under19 in Finlandia nel 2018.Benvenuto Alessandro!