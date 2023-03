Joe Tacopina, presidente della Spal, ha parlato a The Italian Football Podcast ed è tornato sull'addio di Salvatore Esposito direzione Spezia: "Gli auguro il meglio, è un bravo ragazzo, ma deve crescere e maturare. Ha avuto dei comportamenti che anche nello spogliatoio sono stati ritenuti egoisti: avere un po' di umiltà da giovane età non penso che sia una brutta cosa. Anche se hai del talento. Cederlo, alla fine, per noi è stata la mossa giusta perché lui voleva giocare in Serie A, pensa di essere un giocatore da Milan o Real Madrid, mentre noi abbiamo avuto un netto miglioramento in quella posizione di campo da quando gioca con più costanza Matteo Prati".