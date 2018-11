Walter Mattioli, presidente della Spal, parla di Lazzari a Radio Deejay: "A me la Lazio non l'ha mai chiesto, è strano che continuino a scriverlo. Può ancora migliorare molto, in questi ultimi due anni è cresciuto tanto, l'ho preso quando aveva 18, era alla Giacomense. Quando l'ho visto con la maglia della Nazionale mi sono emozionato".