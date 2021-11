La SPAL è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di mister Pep Clotet. I ferraresi, dopo il colpaccio Giuseppe Rossi, hanno messo nel mirino il portiere Simone Scuffet, ex enfant prodige dell'Udinese attualmente in forza ai ciprioti dell'Apoel Nicosia. Come riportato dal Resto del Carlino il portiere potrebbe accettare l'ennesima sfida in cadetteria: l'ultima, stravinta, fu nella stagione 2019/20 nelle fila dello Spezia in cui fu determinante per la storica promozione dei liguri in Serie A.