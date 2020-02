Leonardo Semplici non è più l'allenatore della Spal, esonerato per lasciare il posto a Gigi Di Biagio. E la Curva Ovest Ferrara saluta così il suo vecchio allenatore: "Purtroppo è arrivato il momento in cui ci dobbiamo davvero salutare. Sei arrivato con una contestazione e con una contestazione te ne vai. Anche se sai bene, tutti lo sanno, che nessuna delle due era rivolta a te. La prima ti ha portato bene, vedrai che anche questa sarà solo il preludio a una tua ennesima e incredibile impresa! Qui hai scritto la Storia Leo, saprai farlo anche altrove. Ne siamo certi. In questo merdoso calcio moderno che tritura tutto alla velocità della luce, non è però solo il Mister che ci mancherà, ma soprattutto l'Uomo. Quello che ci ha messo sempre la faccia, quello con cui ci siamo sempre guardati dritti negli occhi, quello che non ha mai perso il senso della misura. Il resto ce lo diremo presto faccia a faccia, tra di noi, come sempre. In bocca al lupo per tutto Leo, ti meriti un futuro pieno di successi".