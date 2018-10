Manuel Lazzari, laterale della Spal, parla a Sky Sport prima della sfida contro la Sampdoria: “L'ultima volta questo stadio mi ha portato fortuna, ho fatto gol su contropiede e speriamo che stasera porterà la stessa fortuna. Abbiamo fatto una partenza super, che nessuno s'aspettava. Ma l'unica battuta d'arresto è stata a Firenze, poi anche nell'ultima gara col Sassuolo siamo stati in partita, potevamo anche vincerla. Nazionale? E' stata un'emozione grandissima per me, non me l'aspettavo, dopo tanti anni finalmente un giocatore della SPAL è riuscito a tornarci. Però non mi ha cambiato o responsabilizzato. Io sono sempre lo stesso, darò il massimo sperando che la squadra faccia risultato”.