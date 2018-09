Fiorentina-SPAL 3-0



Gomis 5,5: 'dorme' un po' sulla rete di Milenkovic, anche se la maggior parte delle colpe ricade su Felipe. Incolpevole in occasione del primo e del terzo gol dei padroni di casa, per il restante tempo dimostra sicurezza.



Cionek 5,5: può poco di fronte all'assalto della Fiorentina. I centrali amministrano bene Simeone ma vengono infilati dal resto della truppa.



Vicari 6: controlla Simeone e fa in tempo, nel finale della prima frazione, ad arginare Chiesa quando l'esterno viola lo punta e calcia.



(dal 12'st Simic 6: gli avversari spuntano da ogni dove e l'ingresso di Mirallas complica ancor più le cose. Tiene botta, in qualche modo, risultando il migliore del reparto)



Felipe 5: un buon 80% di colpe sull'incornata di Milenkovic, che segna il risultato sul 2-0. Giornata da ex amara.



Lazzari 6,5: uno dei più pimpanti della propria compagine, spesso riesce nell'imbucata laterale, servendo diversi palloni in area di rigori, prontamente intercettati. Un lampo nel black-out.



Kurtic 5: in viola nel 2014, lo sloveno non disputa sicuramente la partita migliore della sua carriera. Espulso da Ghersini per un intervento su Chiesa, la revisione al VAR muta la sanzione in ammonizione. Giusto.



Schiattarella 6: è il cuore pulsante della squadra di Semplici, specialmente quando i reparti si distanziano. Troppo rozzo, però, in certi interventi, come quello su Veretout che gli costa l'ammonizione.



Missiroli 5: tanta, tanta corsa. E basta, perché le geometrie non arrivano, tantomeno gli inserimenti.



(dal 21'st Valoti 6: ci mette animo quando la sfida è ormai compromessa)



Fares 4: male, malissimo. Cross di Biraghi, stop e assist per Pjaca. Ma non è +1 al fantacalcio, bensì un errore grossolano che regala il gol al croato.



Antenucci 5: parte sfrontato, ma la difesa locale mette subito le cose in chiaro. E la sua partita termina lì, più o meno come quella di tutta la squadra.



Petagna 4,5: annientato dalla difesa della Fiorentina, i palloni toccati si contano sulle dita di una mano.



(dal 31'st Paloschi 6: far peggio di Petagna è difficile. Anticipato da Hugo nel finale, quando stava per calciare)



All. Semplici 5: a Firenze è uno di casa. Vi è nato, vi è cresciuto, allenando la Primavera gigliata dal 2011 al 2014, prima di passare alla SPAL. La sua squadra si affloscia sull'errore di Fares e si affossa con il colpo di testa di Milenkovic. Un pomeriggio buttato.