Spal-Juventus 2-1



Viviano 6,5: icolpevole in occasione della rete del vantaggio di Kean che devi da pochi metri e spiazza l'ex Sporting Lisbona. Nel secondo tempo risponde presente su tutte le conclusioni degli avversari.



Bonifazi 7,5: ottimo impatto sul match con due buone chiusure su Kean. Il centrale scuola Torino fa valere la sua prepotenza fisica sugli avversari dimostrando di meritare la fiducia che Semplici ha deciso di dargli in questa fase calda della stagione. Condisce la sua ottima prestazione con un colpo di testa perfetto che si insacca alle spalle di Perin.



Cionek 7: già nel primo tempo è protagonista di un super intervento su Kean e si conferma pilastro irrinunciabile per questa Spal.



Vicari 6: come sempre solido ed attento. Non è perfetto in occasione del gol di Kean, ma lo sviluppo dell'azione era difficile da leggere per tutti.



Lazzari 6: soffre il confronto con un esterno altrettanto veloce come Spinazzola che riesce a contenerlo molto bene per tutto il corso della partita. Una delle partite meno brillanti in stagione dell'esterno della Spal.



Missiroli 6,5: con il ritorno da titolare di Schiattarella ritrova la vecchia posizione da mezzala e dimostra di avere ancora lo smalto dei giorni migliori; resta un tassello fondamentale di questa squadra.



Schiattarella 6,5: inizio di partita timido per il regista di Semplici, che sbaglia qualche pallone di troppo e dimostra di aver subito il declassamento a riserva dell'ultimo periodo. Nel secondo tempo alza il livello delle sue giocate e ritrova buona confidenza servendo anche l'assist vincente a Bonifazi per la rete dell'1-1. (dal 25' s.t. Valdifiori 6: entra in campo e riesce a dettare i tempi con buona qualità).



Murgia 6,5: partita di grande sacrificio dell'ex Lazio, che fornisce il proprio contributo tanto in fase offensiva quanto in fase difensiva.



Fares 6,5: prosegue l'ottimo momento di forma dell'ex Verona che dimostra di essere in ottime condizioni dal punto di vsita fisico. Mette in grande difficoltà sia Cancelo che Cuadrado con le sue sortite offensive creando non pochi problemi alla retroguardia bianconera. Si conferma uno degli uomini chiave di questa Spal.



Petagna 6,5: come sempre generoso, il bomber della Spal si sacrifica e cerca sempre di aiutare i compagni. Pur non rendendosi mai pericoloso resta un fattore per Semplici che non può prescindere dall'ex Atalanta.



(dal 39' s.t. Antenucci sv)



Floccari 7: un fantasma durante il corso di tutta la partita, ma quando arriva l'occasione giusta non si lascia pregare e metta la sua firma sul tabellino. Il sangue freddo non si perde con l'avanzare dell'età.



(dal 33' s.t. Regini sv)





All. Semplici 8: la sua Spal è semplicemente perfetta. Dopo la partenza al rallentatore la squadra ingrana e nel secondo tempo domina su una Juventus inerme sotto gli attacchi di Floccari e compagni. Festa Scudetto al Mazza sventata e festa salvezza sempre più vicina: una giornata davvero da sogno per tutta Ferrara, guidata da un condottiero straordinario come Leonardo Semplici.