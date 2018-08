Bologna-Spal: 0-1



Gomis 6: l'ex della partita tocca pochissimi palloni, gli avversari non riescono ad impegnarlo.



Cionek 6.5: tornato dal mondiale ricorda perché si è meritato la convocazione, attento e preciso in fase difensiva.



Vicari 6: gli avversari svariano molto sul fronte d'attacco ma i meccanismi difensivi sono ben oliati e puntuali nella copertura degli spazi.



Felipe 6: insieme ai compagni rimbalza gli attacchi felsinei, nonostante la sua zona di campo sia poco battuta lui risponde bene.



Lazzari 6: interessante duello con l'esordiente Dijks, conferma ciò che di buono ha fatto nella stagione passata.



(88’ Simic: s.v.)



Schiattarella 5.5: in mancanza di Viviani ricopre lui la mattonella del regista, offre dinamismo ma poche geometrie di gioco.



Missiroli 6.5: neo acquisto in casa Spal, ha interpretato il match con ottima personalità e la solita qualità.



(dal 69’ Everton 6: tatticamente non cambia nulla, quello che cambia è la presenza in copertura a difesa del gol segnato subito dopo il suo ingresso).



Kurtic 6.5: qualche scaramuccia con Dijks e poco altro da segnalare, se non lo splendido tiro che è valso il vantaggio dei suoi.



Fares 5.5: prova non all’altezza della situazione, quando discende non offre grandi soluzioni. Impacciato nell'occasione del giallo rimediato.



Antenucci 5.5: solito sfiancante lavoro ma l'impatto è decisamente scarso, pochi palloni giocati e nemmeno troppo bene.



Petagna 5.5: spalle alla porta é decisamente determinante ma ha poche occasioni per mettersi in mostra a parte un tiro al volo neutralizzato.





All. Semplici 6: schemi e movimenti collaudati, difesa solida ma attacco abbastanza sterile. Parte comunque bene con una vittoria in trasferta.