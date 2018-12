Sampdoria-Spal 2-1: bene nell'ordinario per lunghi tratti della gara, incolpevole sul primo gol. Attento su una girata di Kowacki, ma è in ritardo sull'uscita quando lo stesso Kownacki lo anticipa di testa.: in avvio un salvataggio miracoloso sulla linea di testa sul tentativo a botta sicura di Saponara evita il peggio. Gioca la sua partita, con le buone e spesso anche con le cattive, ma in maniera efficace.: fisico e legna al centro della difesa. In marcatura non demerita, anche se talvolta sbaglia il posizionamento.: da una sua sovrapposizione nasce l'assist per il vantaggio ospite. Poi si sposta centrale di difesa quando Semplici ridisegna la squadra con il 3-5-2.: non una partita scintillante, commette alcune ingenuità. Però ha buona gamba, e sulla sua fascia la Samp spesso oppone clienti scomodi.: punge poco, fatica anche a sganciarsi sulla corsia, pur avendo dal suo versante un cliente non particolarmente offensivo come Sala.: partita di quantità, senza infamia ma anche senza spunti particolari.(dal 25' s.t.: entra con le squadre in equilibrio, ma il suo ingresso non sposta il peso del match, anzi, la Samp trova pure il vantaggio).: è il metronomo di questa Spal di Coppa. Detta i tempi, amministra ogni possesso.(dal 41' s.t.: quando può accelerare riesce a portare con discreta continuità la palla nella metà campo doriana. Da un paio di sue iniziative nascono alcune buone chance per la Spal.: la vecchia volpe piazza la zampata. Il gol è davvero bello, la difesa della Samp gli lascia troppo spazio ma la rete è un mix di tecnica e potenza.(dal 32' s.t.: ha voglia di mettersi in mostra, Ferrari e Colley non gli lasciano spazio).non si vede mai. La sua partita è anonima e priva di spunti. E' un centravanti d'area, ma nel cuore della retroguardia doriana non trova spazio, per questo motivo non brilla e non incide.All.: la Spal ricca di riserve è ordinata e ben messa in campo, trova il vantaggio in casa della Samp anche se poi si lascia rimontare dai blucerchiati. La squadra però è organizzata e solida, ma ha il demerito di lasciare troppo campo ai giocatori di Giampaolo nella ripresa, sino al gol di Kownacki che ribalta il match.