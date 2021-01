Il tecnico della Spal Pasquale Marino conferma l'imminente uscita di Lucas Castro, in trattativa con il Crotone: "Castro non è tra i convocati per questo motivo. Ha diverse situazioni in attesa che si possono concludere e ho valutato insieme al ragazzo di lasciarlo tranquillo. Abbiamo bisogno di gente concentrata e visto gli scenari possibili, per questa settimana, preferiamo fare così. Da un momento all’altro può succedere qualcosa e siamo in attesa di sapere. Lucas è d’accordo. Può starci anche un suo trasferimento".