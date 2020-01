Andrea Petagna, attaccante della SPAL, ha commentato così a Sky Sport la vittoria per 2-1 contro l'Atalanta: "È una vittoria fondamentale. Io a Bergamo ho lasciato un pezzo di cuore, perché sono partito da qui. Ma oggi noi dovevamo vincere, ora continuiamo così. Sono contento, la squadra è stata magnifica. Se vogliamo salvarci, dobbiamo continuare su questa strada e con questa mentalità. Classifica? Abbiamo sempre fatto ottime prestazioni, ci è mancato il risultato. Speriamo la società ci aiuti con qualche acquisto, ce la metteremo tutta. Il mio obiettivo è aiutare il gruppo a suon di gol, sono felice di restare qui. Di mercato non so niente, offerte non ne sono arrivate e sono felice alla Spal. Per tutto il resto bisogna chiedere al mio procuratore".