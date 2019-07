Sono da poco ufficiali le formazioni di Pordenone e Spal, in campo alle 17 a Tarvisio per un'amichevole pre-campionato:



SPAL: Thiam, Cionek, Igor, Missiroli, Vicari, Strefezza, D'Alessandro, Valoti, Petagna, Kurtic, Moncini. A disp: Meneghetti, Farcas, Cannistra, Vaisanen, Valdifiori, Eklu, Jankovic, Felipe, Dickmann, Murgia. All: Semplici



PORDENONE: Bindi, Semenzato, Stefani, Barison, De Agostini, Mazzocco, Misuraca, Bombagi, Gavazzi, Ciurria, Strizzolo. A disp: Di Gregorio, Nardini, Florio, Facchinutti, Vogliacco, Bassoli, Cotali, Pobega, Santo, Germinale, Magnaghi. All: Tesser