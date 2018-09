Nella mattinata di oggi la Spal ha ripreso gli allenamenti in vista del prossimo turno di campionato contro l’Atalanta in programma lunedì 17 settembre alle ore 20:30.

Sul campo n. 2 del centro “G.B. Fabbri”, la squadra ha svolto un lavoro atletico agli ordini del preparatore Yuri Fabbrizzi ed esercitazioni sul possesso palla.



Rientrati dagli impegni con le nazionali, Alfred Gomis, Jasmin Kurtic e Mohamed Fares hanno svolto un’attività differenziata, così come Pasquale Schiattarella e Filippo Costa (entrambi reduci da affaticamenti muscolari, rispettivamente ai flessori della coscia destra e al polpaccio destro).

Kevin Bonifazi ha invece proseguito con il proprio programma personalizzato. Di rientro dal Portogallo dopo il match di Nations League con gli Azzurri, Manuel Lazzari ha svolto un allenamento di scarico nel pomeriggio.



Non ha preso parte alla seduta Federico Viviani a causa di un trauma contusivo al polpaccio sinistro con interessamento del gemello mediale, rimediato lo scorso sabato durante l’amichevole con la Primavera biancazzurra. Le sue condizioni verranno rivalutate nel fine settimana.

Assente anche Johan Djourou che si riunirà al gruppo di mister Semplici nella giornata di domani dopo gli impegni con la Svizzera.