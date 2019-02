Dopo il ko subito contro l'Atalanta, il tecnico della SPAL Leonardo Semplici ai microfoni di Radio Rai 1 ha detto: "Abbiamo fatto una bella partita contro l'Atalanta che secondo me è la squadra più in forma del campionato, le abbiamo dato filo da torcere, siamo passati in vantaggio meritatamente, la differenza l'hanno fatto i loro giocatori di qualità che hanno tirato fuori due-tre giocate che hanno fatto la differenza, dispiace aver perso ma dobbiamo continuare come abbiamo sempre fatto per ottenere il nostro obiettivo. Qualche errore di troppo? Il primo gol è una palla libera a metà campo, siamo arrivati in ritardo, dobbiamo essere più attenti, serve maggiore copertura, perché questo tipo di squadre poi ti puniscono, dobbiamo capire dove abbiamo fatto bene e dove abbiamo sbagliato, dobbiamo cercare di concedere meno situazioni pericolose".