Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta: "Vicari e Costa al posto di Felipe e Fares squalificati? Penso che in linea di massima faremo così, giocherà chi sta meglio e saprà darmi le garanzie adeguate. Incontreremo la squadra più in forma del campionato e ci sarà richiesta una prestazione di grande impegno fisico, di volontà e concentrazione. Murgia sta bene e dopo i primi tre allenamenti si era già calato nella nostra realtà. Ci può senz'altro dare un contributo, sia dall'inizio che a partita in corso. Schiattarella non ci sarà, Regini invece è disponibile, ma è chiaro che gli manca la partita. Il ritmo, ma anche un po' di condizione muscolare, deve acquisire tono dopo aver ritrovato minuti nel campionato Primavera. Come sta Lazzari rispetto alle ultime settimane? Molto meglio, se salta qualche allenamento poi va un po' in difficoltà ma ora sta riacquistando continuità. Nelle ultime partite gli hanno messo gli occhi addosso e non solo quello, marcandolo a uomo praticamente a tutto campo. Kurtic? È un giocatore dalle grandissime potenzialità e a me in genere piace pungolare i giocatori per farle uscire Lui in particolare ha risposto alla grande e questo non può che farmi piacere".