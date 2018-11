Il tecnico della Spal Leonardo Semplici analizza a Sky Sport la sconfitta in casa della Juventus: "Sapevamo che sarebbe stata difficilissima, ma ci doveva dare qualcosa di positivo e credo che, sotto alcuni aspetti, ce l'abbia dato: abbiamo dimostrato personalità, dobbiamo andare avanti con fiducia e riproporre queste qualità con squadre alla nostra portata. Mi sono arrabbiato più sul primo gol, che ha cambiato la partita: la linea difensiva è partita un po' in ritardo su palla inattiva, se lasci a Ronaldo spazi del genere le sue qualità fanno la differenza. Non l'avevo mai visto da vicino, per come gioca e per l'atteggiamento i miei attaccanti devono prendere esempio da un grande campione. Bonifazi mi è piaciuto, ha fatto una bella partita: sta recuperando, viene da alcuni infortuni e anche se non è di nostra proprietà è un ragazzo su cui possiamo puntare per migliorare il nostro rendimento. Bisogna stare più attenti, essere più preparati: non è la prima volta che accade, in questo periodo ci vanno tutte contro. Bisogna lavorare con più attenzione, anche giocando con questa personalità rischi di perdere per un episodio e questo non deve accadere".