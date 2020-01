L'allenatore della Spal Leonardo Semplici ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Coppa Italia contro il Milan. Il tecnico emiliano ha fatto il punto sulle condizioni di alcuni giocatori: "Cionek lo portiamo ma ha un problema fisico, così come Valoti ha avuto un attacco influenzale. Cercheremo di scegliere gli undici che possano garantirci una certa prestazione. Dabo l’ho visto bene, è arrivato con tanto desiderio di dare il suo apporto alla squadra. Ha bisogno di minutaggio e cercheremo di portarlo nelle giuste condizioni possibili per portarlo in forma. Se Di Francesco giocherà dal 1’? No, magari lo utilizzerò durante la gara. La sua condizione sta crescendo, ma inizialmente partiranno altri"



All'elenco degli indisponibili va aggiunto Petagna, fermato da un affaticamento muscolare.



Sul mercato: "Iago Falque? Si tratta di un giocatore importante, ma al momento è prematuro parlare. La società si sta dando da fare comunque per allestire una formazione che sia competitiva".