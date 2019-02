Leonardo Semplici, allenatore della Spal, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina: "Vivo la gara contro i viola in maniera un po' diversa ma ultimamente sono più consapevole e meno emotivo al riguardo. Sono nato a Firenze e quella è la mia casa, ci sono sfottò con i miei amici ma è normale che sia così".



I SINGOLI - "Schiattarella e Bonifazi? Kevin si sta allenando da giovedì e ha recuperato dalla problematica che aveva a Bergamo. Lo considero tra i possibili titolari. Pasquale ha ripreso a pieno ritmo da mercoledì e rappresenta un recupero importante. Murgia regista? Alessandro si è fatto trovare immediatamente pronto, anche domenica è entrato subito in gara in un momento delicato. Ma per il ruolo di regista ho Schiattarella e Valdifiori, quindi siamo già siamo ben coperti. Se giocherà Murgia lo farà da mezzala e non davanti alla difesa, almeno per il momento".



SU LAZZARI - "Il momento difficile di Lazzari? Anche questo passaggio deve servire alla sua maturazione. Da due anni a questa parte Manuel è sempre stato visto alla grande e può capitare anche a lui di giocare qualche volta sotto tono. Deve essere bravo a recepire i messaggi, sfruttarli positivamente e giocare sereno come ha sempre fatto, perché qui ha la stima incondizionata di tutti, in primis la mia. Sono convinto che già da domani avremo la possibilità di rivedere il solito Lazzari".