Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ha parlato a Sky Sport dopo il 2-2 contro il Cagliari: "C'è rammarico per il risultato ottenuto, avevamo messo la gara su binari giusti. Purtroppo non abbiamo gestito bene la gara, dovevamo essere più attenti. Peccato, sono due punti persi, la vittoria ci avrebbe fatto molto comodo. Non esistono gare semplici, il nostro obiettivo è la salvezza. La gara contro il Frosinone deve essere da monito. Piedi per terra e lavorare".