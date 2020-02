Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita persa 2-1 contro il Sassuolo: "C'è dispiacere, la partita l'avevamo preparata abbastanza bene. Avevamo attuato quello che volevamo, ovvero non scoprirci in difesa, non volevamo andare ad attaccarli alti perché sono bravi a farti male tra le linee. Eravamo passati in vantaggio, fino al rigore ci siamo ben comportati, poi l'inerzia della gara è cambiata. Hanno palleggiato meglio, abbiamo avuto la palla del possibile due a uno ed è stato bravo il loro portiere, poi al novantesimo abbiamo subito il gol che ci condanna alla sconfitta".



SUI FISCHI - "Sono fischi d'amore perché sanno che cammino abbiamo fatto, conoscono i sacrifici che abbiamo fatto. In settimana ho detto che ho visto un'aria che non mi piaceva, ma sta a noi fare della prestazioni che soddisfino i nostri tifosi. Nonostante una prestazione non negativa non siamo riusciti a portare a casa il risultato. I fischi è giusto prenderli".



SUL FUTURO - "Non ho avuto colloqui perché la partita è appena finita. Cercheremo di reagire già da domani per preparare la gara di Lecce, perché questi punti diventano determinanti".



COSA HA DETTO ALLA SQUADRA? - "C'era poco da dire, quando perdi una partita così al novantesimo. C'è da analizzare alcuni aspetti e limitarli nel più breve tempo possibile, perché i punti diventano sempre più importanti".