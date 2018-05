Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro il Torino.



Queste le sue parole: "Affronteremo un avversario che ha conquistato un ottimo punto a Napoli: una squadra forte, con qualità ed esperienza. Mi aspetto che giochino per chiudere bene la stagione in casa. Sarà un'altra partita molto difficile, cercheremo di dare continuità ai risultati delle ultime gare, ma soprattutto di fornire una prova che possa permetterci di portar via qualcosa di positivo. È inutile guardare gli altri incontri: il destino è nelle nostre mani. Dobbiamo solo pensare a fare una buona prestazione. Tutti sanno cosa possono dare in campo: lo staff deve lavorare affinché i ragazzi riescano a dimostrare di essere squadra in ogni frangente delle prossime due partite".