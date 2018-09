Leonardo Semplici, allenatore della Spal, parla a Tuttosport: "In tanti mi hanno consigliato di cambiare aria e di provare un nuovo percorso, magari più importante. Ma qui, grazie al club, ho raggiunto obiettivi gratificanti e impensabili fino a poco tempo fa. Certo, avevamo tutti noi l'ambizione di migliorare ma non così velocemente. Io qui sto bene e il mio obiettivo è di portare la SPAL ad alto livello. Anche perché qui ci sono le condizioni ideali per fare calcio, la SPAL è un'isola felice. Ora abbiamo una nuova e splendida struttura, lo stadio, un centro sportivo all’altezza della Serie A, un settore giovanile in espansione, una tifoseria calorosa che ci assiste e che ci accompagna. Soprattutto possiamo contare su una società ambiziosa che intende crescere progressivamente e solidificarsi sempre più. La SPAL, insomma, ha un bel futuro garantito".