Leonardo Semplici, allenatore della Spal, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Lazio: "Temo molto questa partita, noi con la Lazio facciamo sempre molta fatica. Dagli scontri che abbiamo avuto siamo usciti in malomodo e ci possono mettere in difficoltà. Sarà una gara difficilissima, ma come sempre proveremo a disputare una gara attenta. Sicuramente sappiamo che mancano sempre meno partite e strappare un risultato positivo con la Lazio potrebbe essere determinante per il nostro proseguo".



SU LAZZARI - "Lazzari ha bisogno di giocare, se già salta un allenamento va in difficoltà. Ha bisogno di allenarsi e giocare per ritrovare la fluidità di un mese fa".



SU CORSI - "Ha detto che Frosinone-Spal sembrava una gara di Serie B? E' la considerazione di un presidente, stop. Io devo pensare ad allenare la SPAL il meglio possibile"