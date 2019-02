Leonardo Semplici, allenatore della Spal, risponde così su Lazzari a RMC Sport: "È salito con me dalla C, guadagnandosi qualcosa di straordinario. Dopo l'Udinese ha avuto problemi alla caviglia ed è stato un po' fermo, ora deve ritrovare la condizione che aveva ad inizio stagione. Per noi è determinante, è uno dei migliori assist-man in Serie A. Ci teniamo molto, e mi auguro che già da domenica possa tornare a dare l'apporto che ci aspettiamo".