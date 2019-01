Leonardo Semplici, tecnico della SPAL, ha commentato a Sky Sport il successo di oggi sul Parma: “Ci voleva questa vittoria, siamo contenti per i tre punti. Siamo riusciti a mantenere la freddezza per riuscire a recuperarla. Serviva la vittoria per dare serenità a tutto l’ambiente. È un vittoria che ci deve dare forza e consapevolezza. Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo perché per la salvezza è dura. Devo fare i complimenti ai calciatori, al di là delle vittorie e delle sconfitte quando vengono chiamati in causa fanno sempre bene. È un gruppo eccelso, mi fa piacere per loro”.



Sul mercato: “Mi auguro di recuperare Vicari. A livello numerico manca un difensore, un centrocampista, forse un attaccante. Sapevamo di dover aspettare gli ultimi giorni per il nostro budget, ma sono convinto che la società si muoverà bene come sempre per portarci giocatori che diano una mano a questo gruppo. Per l’allenatore è un lavoro quotidiano, cerchiamo di rinforzare le qualità dei nostri calciatori. Eravamo in emergenza e abbiamo portato a casa una bella vittoria che ci permette di sognare l’obiettivo salvezza”.