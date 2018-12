Così Leonardo Semplici ha parlato in conferenza stampa dopo l’1-1 contro il Genoa: “E' un'occasione che abbiamo sprecato. La gara l'abbiamo approcciata bene, siamo rimasti in superiorità numerica e abbiamo segnato. Abbiamo costruito noi il gol del pareggio e poi diventa difficile perché trovi una squadra che si difende negli ultimi trenta metri. Nonostante questo abbiamo trovato diverse occasioni nel primo tempo per chiuderla, non ci siamo riusciti e quindi siamo dispiaciuti e rammaricati perché queste partite non puoi sprecarle. Dobbiamo andare avanti perché il campionato inizia adesso".