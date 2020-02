La Spal perde un'altra partita e resta ultima. Il Sassuolo rimonta e vince 2-1, grazie alle reti di Berardi e Boga, e inguaia Semplici. 15 punti in 23 partite, ultima piazza condivisa, almeno per ora, con il Brescia. Dopo il pesante 5-1 subito all'Olimpico contro la Lazio e il 3-1 con il Bologna, ora Semplici rischia la panchina.



Secondo quanto riferito da Sky Sport per la successione gli estensi stanno valutando due candidature. La prima è quella che porta all'ex ct dell'Under 21 Luigi Di Biagio, già contattato nelle scorse settimane, con cui di recente ci sono stati nuovi contatti. L'altra pista porta a Gianni De Biasi, che però finora ha sempre chiuso ai sondaggi della Spal. Semplici rischia, la società valuta la sua posizione e studia possibili soluzioni alternative.