Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Inter: "Non ci saranno Murgia e Lazzari, si rivedrà la Spal col nostro modulo. In alcune partite abbiamo giocato a quattro, ma torneremo a giocare come sappiamo. Dickmann a destra? È uno dei papabili, è il più abituato a giocare in quel ruolo, non ha avuto tanto minutaggio perché ha Lazzari davanti, vedremo, c'è lui ma abbiamo anche altre opzioni. Valoti per esempio può farlo, è una possibile alternativa. Paloschi e Floccari hanno saltato mezzo allenamento, ma ora stanno tutti bene e si giocano una maglia con Antenucci accanto a Petagna. Floccari comunque sta bene e lo ha dimostrato domenica, anche Paloschi e Antenucci. Qualcuno viene utilizzato meno ma solo per scelte. Senza Cionek ho tre alternative: Vicari, Simic e Regini. Chi giocherà dovrà dimostrare di poter rientrare tra i titolari. Jankovic? Dal primo minuto direi di no, sta crescendo, ma non ha un minutaggio da poter essere titolare. Ha qualità differenti da altri, questo sì".