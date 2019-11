Leonardo Semplici, allenatore della Spal, parla a Sky Sport dopo il pareggio contro il Genoa: "Eravamo in emergenza in difesa, abbiamo cambiato giocando a quattro e abbiamo fatto discretamente fino al gol. Una buona gara, contro una squadra di valore come il Genoa: abbiamo fatto la partita che avevamo preparato, dispiace prendere gol subito dopo il vantaggio. Dopo abbiamo rischiato di prendere il secondo e sarebbe stata veramente dura recuperare. Quando riusciamo a passare in vantaggio come oggi, dobbiamo essere bravi a tenere il risultato".



RADU SU RECA - "Credo sia stata clamorosa, avremmo potuto chiudere il primo tempo in vantaggio. Tanti episodi negativi, ma dobbiamo riportarli a nostro favore per tornare a fare risultato".



SULLA FINALIZZAZIONE - "È un aspetto da migliorare, anche se noi arriviamo in area con tanti calciatori. Come dobbiamo far meglio sulle palle inattive. L'anno scorso eravamo tra le squadre ad aver fatto più gol di testa, quest'anno non ci stiamo riuscendo. La classifica è dura, ma non dobbiamo guardarla".