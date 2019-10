Il tecnico della Spal Leonardo Semplici presenta in conferenza stampa la trasferta di Cagliari: "Stesso undici visto con il Parma? In linea di massima credo sarà quella formazione. Affrontiamo una squadra che ha valori assoluti ed è cambiata rispetto all'anno scorso, sono in salute e hanno investito molto: servirà una prestazione importante per dare continuità e portare a casa punti preziosissimi".



VICARI - "Si è allenato un po' a parte, siamo attenti a salvaguardarlo per portarlo oggi a completa disposizione".



LAVORO - "Su cosa ho puntato durante la sosta? Far capire ai ragazzi che bisogna continuare ad avere l'atteggiamento visto contro il Parma, se diamo continuità a quel modo di giocare possiamo dare filo da torcere a tutti".



CAGLIARI - "In casa fa valere certi aspetti, riuscendo a esprimersi in un certo modo. È una squadra messa bene in campo e con valori, ma non dobbiamo pensare a loro: dobbiamo pensare a mettere in campo tutto quello che abbiamo, consapevoli di quello che stiamo facendo e della nostra crescita".



GOMIS - "Quando è arrivato qui aveva fatto buoni campionati in B, gli ho dato fiducia e ha fatto un cammino per cui ha guadagnato la nazionale. Se oggi è a fare un'esperienza in Francia gran merito è della Spal e di Semplici. Ovviamente con altri profili come Meret e Viviano la scelta è stata più difficile: da parte mia posso solo auguargli il meglio".



CAGLIARI, MILAN, NAPOLI - "Dove si può provare a fare punti? Noi proviamo sempre, poi c'è sempre l'avversario di mezzo. Ora siamo concentrati sulla partita di domani ma certo, sarebbe ora anche di fare punti contro squadre blasonate come Napoli e Milan".



SALAMON - "È tra i convocati, verrà con noi anche se ci vorrà un po' di tempo perché sia utile alla causa. Intanto, voglio avvicinarlo all'ambiente".