E' durissimo lo sfogo esternata dal presidente della Spal, Joe Tacopina, al termine della sfida tra i ferraresi e il Cittadella.



Nel mirino del numero uno estense è finito il centrocampista dei veneti Simone Branca, reo di aver calpestato la testa dell'avversario di giornata Salvatore Esposito: “Il suo non è stato solo un fallo - ha tuonato l'avvocato statunitense ai microfoni di Itasportpress - Nel calcio succede di commettere anche falli brutti. Ma questo è un vero crimine. Un atto vile di un vigliacco di nome Simone Branca che ha calpestato la testa di Salvatore con la sua scarpa da calcio quando il mio calciatore era a terra a faccia in giù. Questa è una chiara intenzione di far male! Questo non è calcio ma è un fallo da delinquente di strada".



Tacopina ha poi addirittura rinforzato il concetto, tirando addirittura in ballo Federcalcio e Governo: "Questo episodio così brutto sta attirando l’attenzione internazionale dei media ed è molto negativo per il nostro calcio. Il calcio italiano non può più permettersi episodi del genere che danneggiano l’immagine a livello internazionale. Nei miei 13 anni nel calcio italiano ne ho viste tante ma non ho mai osservato nulla di così spregevole come questo fallo. Branca è un codardo che ha cercato di ferire gravemente un giocatore indifeso. La Lega e le massime cariche del governo del calcio italiano dovrebbero intervenire a riguardo”.