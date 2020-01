La diciottesima giornata di campionato ha ufficialmente aperto in casa S.P.A.L. una crisi, contraddistinta dal raggiungimento dell’ultimo posto in classifica.



Per la squadra di Mister Semplici tale mancanza di risultati può trovare spiegazione nell’analisi di alcuni dati statistici. La S.P.A.L., infatti, nelle ultime 7 giornate di campionato ha totalizzato cinque punti, con una sola vittoria a Torino nella penultima di campionato, la quale aveva fatto illudere in una ripresa prima del tonfo casalingo con il Verona nell’ultimo turno. Peggior attacco della serie A con 12 marcature ed una media di 0,67 goal a partita; la squadra estense predilige giungere in area attraverso il gioco sulle fasce, sono infatti ben 114 fino ad ora i cross effettuali, dai quali però è scaturito un unico goal.



A sancire la crisi del reparto offensivo anche il numero degli assist, dove la S.P.A.L. risulta ultima con soli 7 effettuati. Solo il reparto difensivo sembra non aver tradito le aspettative; Berisha figura il portiere con il maggior numero di interventi svolti, ben 86, mentre la difesa, con i suoi 28 goal subiti, non è la peggiore della serie A, anzi risulta migliore della Fiorentina, che nonostante il quindicesimo posto in classifica, di goal ne ha subiti 29.



È dunque il reparto offensivo ad essere sotto accusa e nel quale il DS Vagnati proverà ad intervenire in questo mercato di Gennaio; con Moncini in partenza e Paloschi nel mirino del Pescara, si cercherà una punta abile nel gioco aereo, da affiancare a Petagna. Oltre a ciò, da valutare anche la volontà di aggiungere maggiore qualità a centrocampo, con l’inserimento di un giocatore abile nel posizionarsi dietro alle punte, garantendo assist; in tal senso potrebbe interessare Birsa, in uscita da Cagliari.



Infine, difficile pensare in questo momento ad una separazione da Mister Semplici, alla guida tecnica della S.P.A.L. da 5 anni ed artefice della promozione in A e della salvezza raggiunta nella passata stagione. Ovviamente se la situazione non dovesse migliorare, allora un eventuale avvicendamento in panchina potrebbe concretizzarsi; in tal caso tra diverse possibili soluzioni, uno dei profili più idonei risulterebbe quello di Davide Ballardini, già abituato ad imprese difficili se non ai limiti del possibile, come nella stagione 2007- 2008, quando prese in mano il Cagliari ultimo in classifica ottenendo la salvezza.