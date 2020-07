Spal-Udinese è il primo dei due posticipi della 30esima giornata. Alle ore 19.30 a Ferrara una sfida che vale tanto in chiave salvezza: Di Biagio non vuole arrendersi, ma ha bisogno dei tre punti, mentre i friulani, reduci dal pareggio beffa con il Genoa, vogliono allontanarsi il più possibile dalla zona calda.





La Spal rilancia Petagna dal 1’ minuto, affiancato da Strefezza e D’Alessandro. Gotti ha pochi dubbi: in attacco potrebbe rifiatare Lasagna, spazio a Nestorovski con Lasagna.





STATISTICHE E NUMERI - Ecco alcune statistiche fornite da Opta. Sono 25 i precedenti tra Spal e Udinese in Serie A: per i ferraresi otto successi, otto pareggi e nove sconfitte. La squadra allenata da DI Biagio è imbattuta da cinque partite casalinghe contro l’Udinese in Serie A (3V, 2N). Kevin Lasagna ha segnato quattro gol nelle ultime tre presenze in Serie A: non arriva a quattro presenze consecutive in gol da aprile 2018.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



SPAL (4-3-3): Letica; Sala, Vicari, Bonifazi, Felipe; Missiroli, Valdifiori, Castro; D’Alessandro, Petagna, Murgia.



UDINESE (3-5-2): Musso; Nuytinck, De Maio, Becao; Larsen, de Paul, Walace, Fofana, Zeegelaar; Lasagna, Okaka.