Altra risoluzione di contratto in casa SPAL, dopo quella del preparatore atletico Venturati di mercoledì. Questo il comunicato del club: "SPAL srl comunica che il segretario sportivo della prima squadra Andrea Bernardelli ha risolto il contratto con la società biancazzurra.



Arrivato a Ferrara nel luglio 2017, all’inizio dell’avventura in Serie A, Bernardelli è stato fin da subito un prezioso elemento per l’intera struttura del Club, grazie alla sua lunga esperienza nella massima categoria.



SPAL ringrazia Andrea Bernardelli per il lavoro svolto e la grande professionalità dimostrata in questi tre anni, augurando per il futuro i migliori successi sportivi.



Grazie Andrea".