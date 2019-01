Clement Logan lascia la SPAL per andare in Serie D, dove lo attende il Montevarchi: "S.P.A.L. srl comunica di aver ceduto in prestito, fino al 30 giugno 2019, all’Associazione Calcistica Dilettantistica Aquila 1902 Montevarchi, società toscana in provincia di Arezzo militante nel campionato di Serie D, il giovane attaccante italo-svizzero Clement Logan, classe 2000 inserito nel gruppo Primavera di mister Marcello Cottafava".